«Стол № 5»: кому нужна диета, рецепты и мнение эксперта

В чем причина популярности диеты под названием «Стол № 5» и можно ли придерживаться ее без назначений лечащего врача? Разбираемся вместе с экспертом

Материал проверила и прокомментировала Эльмира Гереева, психолог, нутрициолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения, руководитель учебного департамента «Школы эмоционального интеллекта»

Кому нужна диета «Стол № 5»

Врачи прописывают эту диету пациентам, страдающим заболеваниями желчного пузыря, желчевыводящих путей и печени, но ее также можно придерживаться здоровым людям, которые хотят начать правильно питаться. «Стол № 5» — один из специальных номерных рационов, которые разработал в 1920–1930 годах доктор М.И. Певзнер. Врач составил 15 схем питания с учетом медицинских показаний, каждая из которых до сих активно используется и рекомендуется Минздравом [1].

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Показания к применению диеты «Стол № 5»:

хронический гепатит и холецистит;

цирроз печени;

желчнокаменная болезнь;

острый гепатит и холецистит в период выздоровления.

В чем суть диеты «Стол № 5»

Рацион поддерживает высокий уровень питательности, обеспечивая потребности организма в энергии. «Стол № 5» предусматривает достаточное количество углеводов и белков на фоне уменьшения количества жиров. Цель диеты — снизить нагрузку на печень и восстановить нормальную функцию желчевыводящей системы.

Основной принцип — частое и дробное питание, в идеале — каждые три-четыре часа малыми порциями. Все блюда должны быть теплыми. Масло используется только как заправка к готовой еде; разрешены супы без мяса (молочные, овощные и с крупой), но их лучше протирать.

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Суточный состав и энергетическая ценность блюд в диете «Стол № 5»:

белки — 100 г;

жиры — 90 г (из них 1/3 растительные);

углеводы — 300–350 (из них простые сахара — 50–60 г);

калорийность — 2600–3000 ккал;

суточное потребление поваренной соли — 6–10 г;

свободной жидкости — до 2 л.

Что можно при диете «Стол № 5»

Независимо от выбранных продуктов, следует соблюдать общие рекомендации и ни в коем случае не жарить блюда, а готовить их на пару, варить, запекать или тушить.

Нежирные молочные и кисломолочные продукты, включая творог. Они содержат высокий уровень сывороточного протеина, который может защитить печень от дальнейшего повреждения [2].

Крупы: рис, гречка, геркулес и манка. Иногда можно съесть макароны, желательно из твердых сортов пшеницы. Цельные зерна особенно богаты витаминами группы B, а также содержат ниацин, тиамин, фолиевую, фитиновую и феруловую кислоты, лигнаны и соединения серы [3].

Овощи — свежие, запеченные или приготовленные на пару. Добавляйте в блюда морковь, свеклу, цветную капусту, помидоры, огурцы и кабачки.

Фрукты: некислые яблоки, груши и бананы.

Яйца всмятку или в составе омлета. В яйцах много холина — вещества, которое важно для хорошей работы всех клеток организма [3].

Нежирное мясо (говядина) и птица (курица, индейка), и рыба (судак, треска, минтай, хек).

Хлеб, но только вчерашний, а не свежий, и не чаще 1–2 раз в неделю. Можно есть сухари и хлебцы.

Диета не исключает десерты: пудинги, сухофрукты, желе и запеканки с медом.

Из напитков отдавайте предпочтение чистой воде, некрепкому чаю и кофе с молоком, некислым сокам, компотам и киселю.

Что нельзя при диете «Стол № 5»

Важно придерживаться запретов на определенные продукты и способы их приготовления:

Исключить жареные, копченые и острые блюда.

Не добавлять острые соусы, майонез и кетчуп.

Не пить алкоголь, крепкий черный кофе без молока, какао.

Запрещены сало, консервы, субпродукты, жирные сорта мяса и рыбы. Исключение — лосось, но редко и в качестве закуски, а не основного блюда.

Нельзя употреблять жирные молочные продукты.

Из круп запрещены пшено, перловка и кукурузная каша.

Нужно готовить без использования мясных и рыбных бульонов.

Запрещены любой фастфуд и сладости, кислые ягоды и цитрусовые фрукты.

Польза диеты «Стол № 5»

Это максимально здоровая и щадящая диета, подходящая большинству людей. Основная трудность — некоторые блюда без жарки, жира, соусов и большого количества соли и специй могут казаться пресными. «Стол № 5» содержит продукты, которые легко перевариваются, не создавая механической и химической нагрузки на внутренние органы. Диета стимулирует нормальную деятельность ЖКТ и кишечника, а необходимость дробить приемы пищи помогает не переедать и сократить объем порций.

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Диета «Стол № 5»: меню на неделю

Понедельник

Завтрак: омлет на пару с твердым сыром, кофе с молоком.

Обед: суп с вермишелью, ломтик черствого хлеба.

Полдник: яблочное желе.

Ужин: гречневая каша, котлеты из индейки на пару, чай.

Вторник

Завтрак: молочная рисовая каша, чай.

Обед: запеченные овощи, рыбные тефтели.

Полдник: фруктовый кисель.

Ужин: говяжьи фрикадельки с черносливом.

Среда

Завтрак: гречневая каша с овощами, компот.

Обед: картофельный суп с рисом, строго без зажарки.

Полдник: чай с галетным печеньем.

Ужин: запеканка из пекинской капусты, судак на пару.

Четверг

Завтрак: морковные сырники, кофе с молоком.

Обед: кускус с яблоком, сельдереем и стручковой фасолью.

Полдник: томатный сок с хлебцами.

Ужин: отварной телячий язык с рисом.

Пятница

Завтрак: манная каша с сухофруктами, чай.

Обед: булгур с овощами на пару.

Полдник: печеное яблоко.

Ужин: свекольные котлеты и кальмар в соевом соусе.

Суббота

Завтрак: нежирный творог с бананом и медом.

Обед: цельнозерновые макароны с томатным соусом, запеченный минтай.

Полдник: молочный пудинг.

Ужин: рисовая запеканка с тыквой.

Воскресенье

Завтрак: овсяная каша с фруктами, чай.

Обед: суп-пюре из овощей, сухари.

Полдник: хлеб и простокваша.

Ужин: куриная котлета на пару, свежие овощи.

Комментарий эксперта

Эльмира Гереева, психолог, нутрициолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения, руководитель учебного департамента «Школы эмоционального интеллекта»

Как и любая диета, которая назначается лечащим врачом на основании конкретного заболевания, «Стол № 5» относительно ограничена. Под словом «полезная» скрывается только одна ее функция: сократить потребление продуктов, которые могут пагубно сказаться на состоянии организма. Соблюдать эту диету здоровым людям нет никакой необходимости. Питаться нужно не «правильно», а сбалансированно.

Ограничения в такой диете выстраиваются из-за того, что речь идет о желчевыводящей системе организма. Эта система состоит из печени, желчного пузыря и соединяющих их протоков. Желчь — это продукт секреции печени. Печень выделяет холестерин, который преобразуется в камни. «Стол № 5» предписывает сократить количество потребляемых жиров. Все дело в том, что жиры, в отличие от белков и углеводов, намного сильнее стимулируют выработку желчи. Но жиры необходимы организму, они выполняют массу важнейших функций. Поэтому разумнее не полностью исключить их потребление, а дозированно и равномерно распределить на несколько приемов пищи.

Факторов, которые способствуют образованию камней в желчном пузыре, много: генетическая предрасположенность, беременность, ожирение и быстрое снижение веса, переизбыток в рационе мучной продукции, несбалансированное питание с минимальным содержанием пищевых волокон и недостаточное потребление растительных масел.

Пример с расчетами и граммами не нужно воспринимать как истину в последней инстанции. Общая суточная калорийность рациона зависит от множества факторов: пол, вес, возраст и уровень физической активности. Поэтому, если применять данную диету длительное время с такими расчетами, для кого-то такие показатели будут верны, а у кого-то могут вызвать нежелательные последствия, например привести к набору веса. Для нормализации состояния будет достаточно общих принципов:

питаться системно (5–6 приемов пищи);

пить воду по жажде;

потреблять необходимое количество килокалорий;

отказаться от жарки еды;

исключить из рациона холодные блюда, при этом основная еда может быть привычной температуры.

Диета — это, в первую очередь, временные медицинские ограничения в целях профилактики. Человеку с заболеванием печени и желчного пузыря необходимо проводить профилактику диетотерапией сразу же в период обострения болезни. Сколько по времени необходимо придерживаться диеты, сказать сложно, так как у всех людей разная клиническая картина. В данном случае верным временным индикатором будет улучшение качества жизни. Как только боль и тяжесть в правом подреберье проходят, можно постепенно переходить к основным принципам рационального питания, минимизируя продукты, которые могут спровоцировать повторное обострение.

По поводу пользы диеты «Стол № 5» при гастрите. Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. По данным многочисленных исследований, диета и питание в целом не играют важной роли в возникновении этого недуга. Только в небольшом ряде случаев обострение могут вызвать отдельные продукты, алкоголь или прием БАДов. От хронического гастрита страдает порядка 50% населения, но обращается за помощью только малая доля — 10–15%. Самый распространенный вид гастрита вызван инфекцией бактерии Helicobacter. Необходимо заниматься лечением и решать причину, иначе можно мучиться на протяжении всей жизни.

Я не рекомендую для снижения веса использовать какую-то определенную диету. Для похудения важен комплексный и адаптивный подход. Мы все разные, у каждого из нас свои вкусовые предпочтения, возможности и пищевые привычки. Необоснованные ограничения только навредят, а не поспособствуют долгосрочному снижению веса. Излишние ограничения могут спровоцировать расстройство пищевого поведения. Ожирение –– хроническое рецидивирующее заболевание. Этот факт стоит принять. Для того чтобы снизить вес и сохранить результат, необходима не разовая акция в виде краткосрочной диетотерапии, а комплексная модернизация образа жизни. Тем более что на фоне низкокалорийной диеты (≤800 ккал в сутки) повышается риск образования камней в желчном пузыре.

Когда речь заходит о пищевых добавках, суперфудах и прочем, стоит понимать, с какими целями это появляется в рационе. Если для улучшения состояния здоровья, то важно понимать, что пищевые добавки не могут служить лекарственным средством. То есть если вы где-то увидите коктейль, который гарантирует комфортное пищеварение при вашем заболевании, это всего лишь маркетинговый ход. Производители не имеют никаких оснований гарантировать вам снятие симптомов. Протеиновые коктейли, батончики и прочее спортивное питание разрешены и безопасны, но только в указанных дозировках.

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Бонус: рецепт

Можно адаптировать стандартные рецепты под требования «Стола № 5» или попробовать что-то новое взамен привычных десертов.

Творожный десерт в яблоке для диеты «Стол № 5»

Ингредиенты:

Сладкие яблоки — 4 шт.

Яичный белок — 1 шт.

Нежирный творог — 150 г.

Мед — 1 ч/л.

Приготовление: