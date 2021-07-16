Почему ходьба жизненно необходима и сколько нужно гулять в день

Прогулка — самый простой источник радости и смысла, уверен норвежский путешественник Эрлинг Кагге. Его новая книга вдохновляет на то, чтобы гулять как минимум 15 минут в день

В издательстве «МИФ» вышла книга Эрлинга Кагге, норвежского путешественника, покорившего Северный и Южный полюсы, а также Эверест. «Прогулка» повествует о том, что же такого удивительного в движении пешком и как оно влияет на наше физическое и ментальное здоровье.

Зачем нам ходить, если можно ехать

Homo sapiens ходил всегда. Начиная с момента, как впервые покинул Восточную Африку, то есть более семидесяти тысяч лет назад. История нашего вида всегда определялась прямохождением.

Но что мы видим сегодня? Людям стало проще преодолевать расстояния — появился транспорт. Мы предпочитаем прогулкам быстрые передвижения в автомобиле. Три четверти детей в Великобритании проводят на свежем воздухе меньше времени, чем заключенные [1]. Каждый пятый маленький британец в основном находится в помещении весь день, а каждый девятый ребенок ни разу за год не был в парке, в лесу или на пляже. Прогулки кажутся роскошью или безумием: такая трата времени. Так ли это?

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение» © Kinopoisk

Эрлинг Кагге уверен: ходьба жизненно необходима. И дело не только в том, что постоянные прогулки влияют на физическую форму: например, прогулки на лоне природы — один из самых восхитительных опытов, который только можно испытать. После пройденных километров особенно полезно оглянуться, посмотреть на окружающий пейзаж и расслабиться. В 1982 году японцы дали этому занятию название shinrin-yoku, что в переводе означает «купание в лесу». Лесотерапия эффективно снижает стресс и кровяное давление [2]. «Мы созданы так, чтобы органично вписываться в природную среду», — объясняет Есифуми Миядзаки, директор Центра окружающей среды, здоровья и естественных наук при Университете Чиба.

Ходьба босиком

Эрлинг Кагге признается, что часто ходит босиком или в носках. Дома, в гостях или в офисе — везде, где только можно, он снимает обувь.

«Я делаю это для того, чтобы иметь возможность шевелить пальцами ног и избавиться от толстого слоя резины, отделяющего мое тело от земли или пола. Я делаю это не только из-за заботы о своих ступнях, но и чтобы чувствовать под ними деревянный пол, цемент, ковры, траву, песок, грязь и асфальт. Или мох, хвою и камни. Чтобы ощущать приятные рефлексы в каждом пальце, в подушечках ступней, пятках и лодыжках».

Ходьба босиком — полезное упражнение. Кагге описывает ситуацию, в которой одна женщина, адвокат, много работала до тех пор, пока однажды не ударилась о стену. Ее настиг приступ паники: ей казалось, что она умирает. После реабилитации она вернулась на работу, но вновь испытала сильнейшую паническую атаку и головную боль.

Кадр из фильма «Босиком по мостовой» © Kinopoisk

Ее направили на курс психомоторной физиотерапии, где на первом же сеансе попросили встать прямо. Спросили, что она чувствует. Женщина сказала: «Ничего». Тогда вопрос уточнили: что она чувствует под ступнями, в теле, ногах и бедрах. Женщина вновь сказала: «Ничего». Только после того, как врач сжал ее мышцы, головная боль отошла на второй план и она что-то ощутила. Врач попросил женщину сесть на стул, поставить ступни на два деревянных валика и покатать их подошвами. Спустя неделю она вдруг почувствовала ужасную боль в ступнях. Терапевт велел ей встать на валики и катать их под ступнями вперед-назад. Боль настолько усилилась, что у пациентки начался спазм. Только позже она поняла, что физиотерапевт назначал эти упражнения для того, чтобы ее голова опять вступила в контакт с телом. Она нуждалась в возвращении на землю, считает Кагге.

Ментальное здоровье

Прогулки влияют и на наше внутреннее состояние. Кардиохирурга Магди Якуба однажды спросили, что он осознал, повидав тысячи бьющихся человеческих сердец. Он ответил: «Что надо каждый день гулять».

У прогулок есть еще один бонус — они стимулируют изобретательность. В 2014 году научные сотрудники Стэнфордского университета выяснили, что 6–15-минутная ходьба на 60% повышает творческий потенциал. Любопытно, что идея провести такое исследование пришла в голову его руководителям, Мэрили Оппеццо и Даниэлю Шварцу, на прогулке [3].

Кадр из фильма «Перед рассветом» © Kinopoisk

Когда что-то не ладилось с работой, Альберт Эйнштейн имел обыкновение бегать в лесу, окружающем Принстон, а Стив Джобс, планируя развить и расширить новые идеи, шел на прогулку с коллегами. Кстати, многие из его преемников в Кремниевой долине переняли этот опыт и сегодня проводят совещания и встречи на свежем воздухе в надежде достичь желаемого эффекта.

Эрлинг Кагге дает своим читателям совет: если вам кажется, что ваш мозг устроил забастовку, попробуйте побродить недалеко от дома хотя бы 15–20 минут. Вы почувствуете, как мысли рассеиваются, ум становится ясным. Возможно, вы найдете ответы на вопросы, которые не давали вам покоя.

Что говорит о человеке его походка

Походка может отражать наши чувства. Даже самые незначительные отклонения от привычной для вас манеры ходьбы расскажут окружающим, хороший сегодня у вас день или плохой. Походка может рассказать о человеке больше, чем лицо.

Хотя манера ходьбы отчасти закладывается генетически, она также выражает индивидуальные ценности и социальные нормы. Полицейский ходит иначе, чем хипстер. Первый четко контролирует движения тела, второй движется расслабленной, слегка танцующей походкой. «Все в нас делается словно по команде», — утверждает французский социолог Марсель Мосс. Движение — это нечто вроде мостика между нашей психологической и социальной системами. Как сформулировал преемник и последователь Мосса Пьер Бурдье, в теле запечатлевается социальное положение человека.